Pendik’te gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Kaynak: İHA
Pendik’te gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Pendik’te eski bir market binasının yıkımı sırasında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü saran siyah duman paniğe neden oldu.

Pendik’te bir yangın paniğe yol açtı. Eski bir market binası yıkılırken, çelik kesme işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Alevler kısa sürede büyüyerek gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. Yangın sırasında kimse ölmedi veya yaralanmadı, ancak binada büyük hasar meydana geldi.

Yangın, D-100 Karayolunu da etkiledi ve sürücüler görüş zorluğu çekti. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve söndürdü.

Yangın bölgesinde bulunan Cemal Bilici adlı bir vatandaş, “Burayı yıkmaya çalışıyorlardı, ama birden ateş çıktı. İtfaiye ve polis geldi, durumu kontrol altına aldılar. Neyse ki kimse zarar görmedi, ama binada çok şey yandı” dedi.

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