Pendik’te gündüz vakti silahlı market soygunu

İHA’nın haberine göre, Pendik’te 18 Ekim 2023’te saat 15.25’te, şapka ve maskeli bir şahıs, markete müşteri gibi girdi.

Kasiyere 5 paket sigara isteyen şahıs, sigaraları aldıktan sonra belinden çıkardığı tabancayla havaya bir el ateş etti. Kasiyere kasadaki paraları poşete koymasını söyleyen şahıs, 4 bin 500 TL ve sigaralarla marketten yaya olarak uzaklaştı.

OLAY KAMERADA

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, işyerinin içinden 1 adet 7.65 mm çapında kovan buldu. Şüphelinin Eren T. (34) olduğu tespit edildi. Şüpheli, geçtiğimiz Cuma günü evinde yakalandı.

Evde yapılan aramada 7.65 mm Beretta marka ve 6.35 mm Blow marka tabanca, 13 adet 7.65 mm, 4 adet 6.35 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheli, mevcutlu olarak mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin marketin önünde dolaştığı, elinde poşetle markete girdiği, kasaya gelip silah çıkardığı ve kasiyerin paraları poşete attığı görülmektedir.