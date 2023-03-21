Hastanede kırmızı alan dayağı. Güvenlik görevlisini darp ettiler

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda güvenlik görevlisi darp edildi. E.B ile M.G hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim A. buna izin vermedi. Kırmızı alana giremeyen iki kişi kendilerine izin vermeyen Güvenlik Görevlisi ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de uzaklaştırılmak istendi.

Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. İki kişi güvenlik görevlisini darbetmeye başladıı. Yaşanan arbedeyi gören kadın bir güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Arbede sonrasında güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisini darbettiklerini kabul etti. Şüphelilerden biri ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında arbede çıktığı, kadın bir güvenlikçinin araya girerek olayı önlemeye çalıştığı anlar yer alıyor.