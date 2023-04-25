Pendik’te İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Pendik’te İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Pendik’te İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Pendik Kurtköy’de Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcular savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw877842-01.jpgOlay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza sonucu çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

aw877842-02.jpg

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk'ün anlatırken sesi titremişti. Atatürk'ten Suriyeli kumandana önemli nasihat Yaşam
İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk'ün anlatırken sesi titremişti. Atatürk'ten Suriyeli kumandana önemli nasihat
2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu Güncel
2 cinayetten aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca kendisini vurdu
İmamoğlu’na Yalova’da sevgi seli. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur! Siyaset
İmamoğlu’na Yalova’da sevgi seli. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur, proje olur!
Çin'den uzay çalışmalarında yeni program Dünya
Çin'den uzay çalışmalarında yeni program
Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı Güncel
Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Güncel
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi Güncel
Genç kızı uyuşturucu bu hale getirdi