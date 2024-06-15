Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı

Nisanur'un kaybolması üzerine ailesi polis ekiplerine bilgi vererek arama çalışmaları başlattı.

Olay, Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında yaşandı. Pendik 700. Yıl Ortaokulu'nda okuyan 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Nisanur Dolu, karnesini almak üzere evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Nisanur'u bulmak için detaylı arama çalışmalarına başladı.

Gönüllü arama kurtarma ekibi lideri Volkan Kılıç, yaşanan durumu şu sözlerle aktardı: "Nisanur, 13.00 civarında kaybolmuş. Okulun çıkışında karne aldıktan sonra kaybolduğu bilgisi sabah bize ulaştı. Ailesiyle iletişim kurduk ve Kurtköy bölgesinde ilan çalışması başlattık. Şu anda kamera kayıtlarından bazı bilgiler elde ettik ve çocuk şube soruşturması devam ediyor. Ayrıca, medya aracılığıyla Aydos tepesi ve diğer bölgelerde de arama çalışmaları başlatmayı planlıyoruz."

Kılıç, Nisanur'un kaybolmasına ilişkin şunları ekledi: "Bazı durumlarda karnesi zayıf olan öğrenciler korkudan evden ayrılabilir. Ancak ailesi, Nisanur'un böyle bir alışkanlığı olmadığını belirtti. Arkadaşlarının verdiği bilgilere göre de böyle bir durum söz konusu değil. Emniyet birimleri de bu olasılığı değerlendiriyor. Öncelikli olarak Nisanur'un kaybolması üzerine odaklanıyoruz, ancak kaçırılma ihtimali üzerinde de duruyoruz."