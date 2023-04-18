Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 yaralı

Pendik’te kontrolden çıkan bir otomobil, fırına çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Pendik’te kaza yapan araç fırına daldı: 5 yaralı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Pendik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Sürücü, fırına çarparak durabilirken kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AIF 254 plakalı Muhammet Sait hakimiyetindeki otomobil, seyir halindeki Bircan Uysal yönetimindeki 34 ECG 650 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil sokağa savrulurken, Sait hakimiyetindeki otomobil ise fırına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yaralı olay yerinde tedavi edilirken diğer 4 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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