Pendik'te koca vahşeti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pendik'te koca vahşeti

İstanbul Pendik'te bir kişi boşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı. 2 çocuk annesi kadın hastanede hayatını kaybetti. Kadın katili koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Dumlupınar Mahallesi'nde çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Safiye B., boşanma aşamasında olduğu 50 yaşındaki Vedat B. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

Olaya ilişkin konuşan mahalle muhtarı Hasgül Kaya, "Bir süredir aralarında problem vardı. Bu sabah da bu olay yaşandı. Mahallemizde bu tarz bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi.

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