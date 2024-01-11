Pendik'te kontrolden çıkan taksi trafiği birbirine kattı. Takla atarak durabildi

Pendik sahil yolunun Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda, Veysi Doğru'nun kullandığı taksi, Doğru'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aynı yönde ilerleyen otomobile daha sonra trafik lambasına çarparak takla attı.

YARALANDI

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan taksi şoförü Veysi Doğru, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı. Yaralı taksi şoförü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.