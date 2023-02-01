Isıtma soğutma sistemleri üreten fabrikada yangın çıktı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan ısıtma-soğutma sistemleri üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı.

Dumanların gökyüzünü sardığı yangın paniğe neden olurken fabrika kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluşurken, içeride işçilerin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (İHA)