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Isıtma soğutma sistemleri üreten fabrikada yangın çıktı

Pendik’te ısıtma soğutma sistemleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:23
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Pendikte korkutan fabrika yangını

Isıtma soğutma sistemleri üreten fabrikada yangın çıktı
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Yangın, saat 19.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan ısıtma-soğutma sistemleri üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı.
 
Dumanların gökyüzünü sardığı yangın paniğe neden olurken fabrika kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu.
 

 
GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
 
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı.

 
Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluşurken, içeride işçilerin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
 

 
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (İHA)
 
 
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