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Madde bağımlısı kaldığı evi yaktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde madde bağımlısı şahsın kaldığı evi yakması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:12
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Pendik'te madde bağımlısı kaldığı evi yaktı

Madde bağımlısı kaldığı evi yaktı
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İHA

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Vali Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde bağımlısı bir kişi kaldığı daireyi ateşe verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkaran şahsı yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Furkan isimli bir genç olayı “Yukarıdan aşağıya doğru geliyordum. Köşeyi dönünce gördüm ki bina yanıyor. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradım. Mahalle sakinleri bir anda aşağı indi. Büyük ihtimalle evde tek başına yaşayan madde bağımlısı bir adam evi yakmış. Tam olarak böyle biliyoruz” şeklinde aktardı.

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