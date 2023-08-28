Pendik’te mahalleye silahlı baskın. Ateş açıp plakasız araçlarla kaçtılar

Pendik'te mahalledeki gençlerle tartışan silahlı bir grup ateş açıp plakalarını söktükleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı.

KAYNAK: İHA
Pendik’te mahalleye silahlı baskın. Ateş açıp plakasız araçlarla kaçtılar

İstanbul’da peş peşe şiddet olayları meydana geliyor.

Kağıthane ve Bağcılar'da meydana gelen şiddet tablosu Pendik'te de ortaya çıktı. Mahalleyi basan bir grup genç silahla ateş açtı.

Olay, dün gece geç saatlerde Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, mahalleyi basan bir grup genç, mahalledeki gençlerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Birkaç el ateş eden şahıslar, daha sonra plakalarını söktükleri araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinleri ise korku dolu o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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