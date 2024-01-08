Pendik'te okulun istinat duvarı yola çöktü

Pendik'in Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Artuklu İlk Öğretim Okulunun caddeye tarafına bakan istinat duvarı şiddetli yağmurun etkisiyle yola çöktü. Beton bloğun devrilmesi sonucu cadde trafiğe kapatıldı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okulun duvar önüne gelen polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

YAĞMURDAN KAYNAKLI OLABİLİR

Yaşanan olayı anlatan, İlhami B., Bir ses geldiğini İtfaiye arabası geçtiğini Gelip baktıklarında duvarın çökmüş olduğunu söyledi. İlhami B.,"Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak. İnşallah kimse yoktur altında" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI



Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından caddeye çöken istinat duvarının kaldırılması için belediye ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.