Pendik'te okulun istinat duvarı yola çöktü

Kaynak: Haber Merkezi
Pendik'te okulun istinat duvarı yola çöktü
Pendik'te yağan şiddetli yağmurun ardından bir okulun istinat duvarı yola çöktü. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Pendik'in Yayalar Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, Artuklu İlk Öğretim Okulunun caddeye tarafına bakan istinat duvarı şiddetli yağmurun etkisiyle yola çöktü. Beton bloğun devrilmesi sonucu cadde trafiğe kapatıldı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okulun duvar önüne gelen polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto1.jpg

YAĞMURDAN KAYNAKLI OLABİLİR

Yaşanan olayı anlatan, İlhami B., Bir ses geldiğini İtfaiye arabası geçtiğini Gelip baktıklarında duvarın çökmüş olduğunu söyledi. İlhami B.,"Önceden bir şey yoktu. Yağmur bugün çok fazla hızlı yağdı, ondan kaynaklı olabilir. Altında birinin kalıp kalmadığını bilmiyoruz duvarı kaldıracaklar durum belli olacak. İnşallah kimse yoktur altında" ifadelerini kullandı.

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto2.jpg

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından caddeye çöken istinat duvarının kaldırılması için belediye ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto3.jpg

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto4.jpg

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto5.jpg

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto6.jpg

pendikte-okulun-istinat-duvari-yola-coktu-5215-dhaphoto7.jpg

Son Haberler
Depresyondayım. Yalan söyledim: Thierry Henry her şeyi açıkladı Spor
Depresyondayım. Yalan söyledim: Thierry Henry her şeyi açıkladı
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı Gündem
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı
Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı Spor
Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını. Rekor kırdı Ruslar'a Erik Dalı oynattı
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı? Dünya
İsrail'in güvenliğini sağlayan Arap devleti ortaya çıktı. Almanlar bu bilgiyi açıklayarak neyi amaçladı?
Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı Gündem
Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü Gündem
Yem deposunda tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Gündem
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada