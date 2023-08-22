Pendik’te ormanlık alanda yangın

Yangın, saat 21.30 sıralarında İstanbul Pendik'te Göçbeyli köyünde meydana geldi.

İddiaya göre arıcılıkla uğraşan bir köylü akşam vakitlerinde arı kovanları için tütsü yakmaya geldi. Arı kovanları için yaktığı tütsü bir anda ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarının yoğun şekilde olduğu ormanlık alanda kozalakların başka ağaçlara da sıçramasıyla alevler giderek büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yaklaşık 40 hektarlık alanın yandığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.