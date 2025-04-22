Pendik’te Özbek sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Pendik’te Özbek sevgili Vasılahon Usmanova’yı bıçaklayarak öldüren R.A., metruk binada yakalandı. Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KOMŞULARIN FERYATLARINI DİNLEMEDİ

Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiğini sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının "dur yapma" diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALADI

Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.

Poliste ifade veren R.A., aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

Pendik’te Özbek sevgilini bıçaklayarak öldürdü! 39 gün önce İstanbul’a gelmişti

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