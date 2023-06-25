Pendik'te patlama: 5 yaralı var

Patlama saat 17:30 sıralarında Kaynarca Mahallesinde meydana geldi. Patlama sonrasında yangın meydana geldi. Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Yangından dolayı ortaya çıkan dumanlar bütün tamirhaneyi kaplarken çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine emniyet şeridi çekilerek önlem alındıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGINA İŞ ARKADAŞLARI DA GİRMEK İSTEDİ

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için olay yerine iş arkadaşları da girmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği iş yeri çalışanlarından bir kişi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Mahsur kalan 5 çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile olay yerinden çıkartıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol edildikten sonra polis ekipleri patlama hakkında inceleme başlattı.

AA-DHA-İHA