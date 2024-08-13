Pendik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Pendik'te sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Çınardere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sebze taşıyan bir kamyonun yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara Caddesi'nde sabaha karşı 04.00 sularında gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, M.T. idaresindeki 34 DU 1032 plakalı araç, yokuş aşağı iniş esnasında devrildi ve içerisindeki sürücü M.T. ile yanında bulunan yolcu M.K., araç içinde sıkıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin durumu fark etmesi üzerine, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi. İhbarla birlikte olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarına hemen başladı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, sürücü ve yolcu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

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