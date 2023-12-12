Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Pendik'te ters yönde seyir halindeki servis minibüsü, dönel kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü ters yönde seyir halindeyken dönel kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisindeki yolcular savruldu. Yaşanılan olayda beş kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaşanılan olayın ardından kazaya karışan araç sahiplerinin akrabaları olay yerine geldi. İki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

aw096387-01.jpg

aw096387-02.jpg

aw096387-03.jpg

aw096387-04.jpg

Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi Gündem
Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika... Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi Spor
Son Dakika... Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca konuştu: Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum Spor
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca konuştu: Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum
İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz Spor
Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü Yaşam
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü