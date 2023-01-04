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'Sezar'ı ezip kaçtı. O anlar kameraya yansıdı

Pendik’te lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yaya geçidinin üzerinde bulunan ‘Sezar’ isimli kediyi ezip ardına bakmadan kaçtı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 03:14
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Pendik’te vicdansız sürücü kediyi ezip kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

'Sezar'ı ezip kaçtı. O anlar kameraya yansıdı
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Olay, Pendik Yayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre lüks otomobilin sürücüsü, süratli bir şekilde seyir halindeyken yaya geçidinde bulunan ve mahallelinin birlikte ilgilendiği ‘Sezar’ isimli kediyi ezdi. Sürücü ardından arkasına bakmadan kaçtı.

Kazada ‘Sezar’ isimli kedi ağır yaralanırken yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücünün yaya geçidinde bulunan ‘Sezar’ isimli kediyi ezdiği ve arkasına bakmadan kaçtığı görülüyor.

"YAYA GEÇİDİNİN ÜZERİNDEKİ KEDİMİZE ÇARPTI"

Kazayı gören esnaf Tuna Zorlu, “Hızlı gelen araç yaya geçidinin üzerindeki kedimize çarptı. Çarpmakla da kalmadı, altına aldı, durmadı. Kediye çarptıktan sonra durmayarak yolun soluna doğru yukarıya kaçtı. Kedi yaya geçidinde olmasına rağmen durmadı. Çok hızlıydı. Ondan sonra araç tekrar geldi. Biz ‘dur’ dememize rağmen araç durmadı. Amacımız kediyi arabaya atıp bir veterinere veya herhangi bir yere götürmekti. Ama nasip olmadı, sürücü kaçtı gitti. 

Son dönüşünde ‘dur’ dememize rağmen durmadı ve aracı üzerimize sürdü. Resmen kaçtı yani. Kedi komadaydı. Can çekişiyordu. Akabinde de yetkilileri aradık. Geldiler, görevlerini yaptılar. Teşekkür ederim. Ama kedimiz gitti. Bu insan da olabilirdi. Tekrar söylüyorum yaya geçidinde oldu. İnsan da olabilirdi. Burası dar bir sokak, Pendik’in en eski mahallelerinden biri. Kedinin iç kanaması olduğu söylendi durumu da çok ağır. Yaşayacağını zannetmiyorum. Üzgünüz, bir can gitti“ dedi. (İHA)

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