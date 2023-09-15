Pendik'te zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobil, Kurtköy mevkisinde önünde seyreden otomobile çarptı.
Bu sırada aynı yönde seyir halindeki Mustafa Alanta'nın kullandığı otomobil ile Yusuf Yıldız idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alanta'nın kullandığı otomobilde bulunan Yasemin Baydur ve Nermin Alanta yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.