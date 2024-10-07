Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

İstanbul polisi Pendik’te deniz manzaralı rezidansa yaptığı baskında piyasa değeri 15 milyon lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Pendik'te bir rezidansın dubleks dairesinde kaçak silah imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 milyon lira değerinde silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Pendik ilçesinde bir rezidansta silah imalatı yapıldığını belirlendi. Bir süre şüphelileri takip eden ekipler, çalışmaların ardından söz konusu rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda rezidansın dubleks ve deniz manzaralı bir dairesinde silah üretimi yapıldığı görüldü. Şüphelilerin komşuların sesleri duymaması için de daireye ses yalıtımı yaptıkları belirlendi. Adreste yapılan aramalarda 15 milyon lira değerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

Pendik’teki rezidans da silah üretmişler! Piyasa değeri 15 milyon lira

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