Pentagon hakerete geçti! ABD Orta Doğu'ya asker ve silah yığıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Orta Doğu'ya ilave balistik füze savunma muhripleri, avcı filosu ve tanker uçakları ile ABD Hava Kuvvetleri'ne ait birkaç B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçağı konuşlandıracağını açıkladı. Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, bu kuvvetlerin gelecek aylarda Orta Doğu'ya ulaşmaya başlayacağını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin önümüzdeki aylarda Orta Doğu’ya daha fazla askeri güç göndereceğini duyurdu. Bu hamlenin, ABD'nin küresel savunma duruşunun esnek doğasını ve gelişen ulusal güvenlik tehditlerini karşılamak için kısa sürede dünya çapında konuşlanma yeteneğini gösterdiğini kaydeden Patrick Ryder, “ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran’ın, ortaklarının veya vekillerinin bu fırsatı kullanarak bölgedeki Amerikan personelini veya çıkarlarını hedef aldığı taktirde, ABD'nin halkını savunmak için gerekli her türlü önlemi alacağını açıkça belirtmeye devam etmektedir” dedi.

Pentagon Sözcüsü Ryder, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarının ve kuvvetlerinin korunması, İsrail'in savunulması ve caydırıcılık ve diplomasi yoluyla gerilimin azaltılmasına yönelik taahhütlerimiz doğrultusunda; Savunma Bakanı, bölgeye ilave balistik füze savunma muhripleri, avcı filosu ve tanker uçakları ile ABD Hava Kuvvetleri'ne ait birkaç B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçağının konuşlandırılması emrini vermiştir. Bu kuvvetler, USS Abraham Lincoln uçak gemisi yola çıkmaya hazırlanırken önümüzdeki aylarda bölgeye ulaşmaya başlayacak."