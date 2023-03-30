﻿Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 8 kişiyi öldürüldüğünü açıkladı

Sözcü Ryder, Suriye'deki ABD güçlerinin hedef alındığı saldırıların ardından ABD'nin misilleme yaptığını söyledi.

Ryder, ABD'ye ait iki F-15E savaş uçağının Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili yakınlarında IRGC'ye ait bir tesisi vurduğunu ve IRGC mensubu sekiz kişinin öldürüldüğünü belirtti. Öldürülenlerin İranlı olmadığını sözlerine ekledi.

Ryder, ABD'nin Suriye'deki saldırılara tepkili olduğunu belirterek, "Harekete geçtik ve IRGC-Kudüs Gücüne ait hedefleri vurduk. Bu, orantılı bir eylemdi. ABD güçlerine saldırmanın cezasız kalmayacağını gösteren bir mesaj göndermek için kasıtlı şekilde yapıldı. ABD güçlerinin korunması için istediğimiz yer ve zamanda uygun adımları atmayı sürdüreceğiz" dedi.

ABD güçlerine saldırı düzenlenmişti. Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke yakınlarındaki İŞIT ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisi geçtiğimiz 23 Mart'ta yerel saatle 13.30 sıralarında İHA ile vurulmuş, saldırıda bir ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 5 ABD askeri ve bir sözleşmeli personel yaralanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından 24 Mart'ta yapılan açıklamada ise Suriye'nin kuzeydoğusundaki Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD askeri üssüne yeni bir roket saldırısı düzenlendiği duyurulmuştu. Saldırının yerel saatle 08.05 sıralarında gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Saldırıda ABD veya koalisyon güçlerinden yaralanan olmadı. Tesislerde veya ekipmanlarda herhangi bir hasar oluşmadı. Roketlerden biri, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında bulunan bir eve isabet etti. Evde ciddi hasar oluşurken 2 kadın ve 2 çocuk hafif şekilde yaralandı" denilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen İran İHA'sı ile düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Austin, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı güçlerine bu gece Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere karşı hassas hava saldırıları düzenleme yetkisi verdim. Hava saldırıları, bugünkü saldırının yanı sıra Devrim Muhafızları'na bağlı grupların Suriye'deki koalisyon güçlerine yönelik son saldırılarına yanıt olarak düzenlendi" ifadelerini kullandı.