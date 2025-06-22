Pentagon İran saldırısına ilişkin ayrıntı verdi: Trump'tan emir aldık

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da İran saldırısına ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Bakan Hegseth, emri ABD Başkanı Donald Trump'tan aldıklarını ifade ederek "Amerika'nın caydırıcılığı geri döndü. İran'ın nükleer programı yok oldu. ABD Başkanı Trump'ın söylediği gibi ABD savaş istemiyor. İran, nükleer faaliyetlerine son vermeli, masaya dönmeli" dedi.

Planlamaların haftalar sürdüğün belirten Hegseth, uçakların 18 saatte bölgeye gittiğini belirtti. Açıklamada, İran'a yönelik saldırının adının ise "Geceyarısı Çekici" olduğu kaydedildi.

"11 EYLÜL'DEN SONRA EN UZUN OPERASYON"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Caine "Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece taktik pozisyonu korumak ve gizlemek için B-2 uçakları Pasifik'e gitti. Kusursuz bir sürpriz yaptık. Sığınak deliciler dahil toplam 75 mühimmat kullanılmıştır. B-2 hayalet bombardıman uçaklarının yanı sıra toplamda 125 Amerikan uçağı, bunun yanı sıra denizaltılar, destroyerler, yüzlerce personel operasyona katılmıştır. Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevi ve ilk MOP bombası görevidir. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun ikinci operasyon olmuştur. Başkan'ın da söylediği gibi dünyada hiçbir ordu bunu gerçekleştiremezdi" ifadelerini kullandı.

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