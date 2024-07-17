Pentagon'dan Gazze açıklaması

Kaynak: AA
Pentagon'dan Gazze açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'deki çatışmaları değerlendirirken savaşın trajik olduğunu ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesinin yürekleri parçaladığını ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında ABD yapımı silahların kullanıldığı haberleriyle ilgili sorulara Ryder, "Medyada çıkan haberleri gördüm ancak operasyon ayrıntıları hakkında konuşmak için sizleri İsrail makamlarına yönlendirmem gerekecek" şeklinde yanıt verdi.

Ryder, İsrailli ortaklarıyla sivillere yönelik zararları azaltma konusunda aktif şekilde görüşmelerine devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu savaşın trajik olduğunu hepimizin kabul ettiğine inanıyorum. Çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesi gerçekten yürek parçalıyor."

İsrail'in sivil kayıplarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini bildiklerini vurgulayan Ryder, bu konudaki görüşlerini onlara iletmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca Ryder, Hamas'ı sivil kayıplar konusunda da sorumlu tutarak, onları aktif askeri operasyonlar sırasında sivil nüfusun arasına yerleşmekle suçladı.

İsrail ordusu, son iki gün içinde Gazze'nin Nusayrat bölgesinde bulunan iki ayrı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okuluna saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

UNRWA, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki okullarının yüzde 70'ine saldırdığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

CNN'in bildirdiğine göre, silah uzmanları son saldırılarda İsrail'in füze saldırılarında kullandığı ABD yapımı iki mühimmatın kalıntılarını tespit etti. Bu okullar, binlerce Filistinli sığınmacının barındığı yerlerden biri olarak biliniyor.

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