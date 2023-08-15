Pep Guardiola Kevin De Bruyne'nin son durumunu açıkladı

Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, De Bruyne'nin son durumunu açıkladı.

Pep Guardiola Kevin De Bruyne'nin son durumunu açıkladı

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin ciddi olduğunu ve birkaç ay forma giyeceğini açıkladı.

Premier Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan son şampiyon Manchester City'de Kevin De Bruyne ilk yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Belçikalı yıldızın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcı, ameliyata ilerleyen günlerde karar vereceklerini ancak Belçikalı yıldızın bir süre takımda olamayacağının kesin olduğunu belirtti.

Belçikalı orta sahanın sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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