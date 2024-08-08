Pepe veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pepe veda etti

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasını da terleten Portekizli yıldız futbolcu Pepe, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Pepe, 41 yaşındaki futbolu bıraktığını duyurdu.

Porto ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, futbol kariyerini noktaladığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI
Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Pepe, siyah-beyazlılar ile 52 maçta görev aldı. Bu maçlarda 7 gol atarken 1 asist yaptı.

Kariyerinde ise 873 resmi maçta 34 kupa kazandı.

EN YAŞLI FUTBOLCU OLDU
EURO 2024'te Portekiz formasıyla oynayan Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı isim olarak kayıtlara geçti.

KUPA CANAVARI
Kariyeri boyunca Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynayan Pepe, sayısız kupa kazanmayı başardı.

İşte Pepe'nin kazandığı kupalar:

PORTO
4 Portekiz Liga Portugal
5 Portekiz Kupası
1 Portekiz Lig Kupası
5 Portekiz Süper Kupası
1 Kıtalararası Kupa

REAL MADRID
3 Şampiyonlar Ligi
2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
3 İspanya La Liga
2 UEFA Süper Kupası
2 İspanya Kupası
3 İspanya Süper Kupası

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI
1 UEFA Uluslar Ligi
1 Avrupa Şampiyonası

İlgili Haberler
Trabzonspor'un Rapid Wien maçı 11'i belli oldu
Milli sporcu Hakan Reçber kaybetti
Milli sporcu Hakan Reçber kaybetti
İlkay Gündoğan'ın neden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı
Son Haberler
Okullarda yeni dönem başlıyor. Artık kura ile belirlenecek Gündem
Okullarda yeni dönem başlıyor. Artık kura ile belirlenecek
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Diyarbakır’da iki aile çatıştı: 2 yaralı Gündem
Diyarbakır’da iki aile çatıştı: 2 yaralı
İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu Dünya
İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
Erişim engeli getirilen Medyaradar'dan ortak mücadele çağrısı Gündem
Erişim engeli getirilen Medyaradar'dan ortak mücadele çağrısı
Milli sporcu Hakan Reçber kaybetti Spor
Milli sporcu Hakan Reçber kaybetti