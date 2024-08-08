Pepe veda etti

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Pepe, 41 yaşındaki futbolu bıraktığını duyurdu.

Porto ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, futbol kariyerini noktaladığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Pepe, siyah-beyazlılar ile 52 maçta görev aldı. Bu maçlarda 7 gol atarken 1 asist yaptı.

Kariyerinde ise 873 resmi maçta 34 kupa kazandı.

EN YAŞLI FUTBOLCU OLDU

EURO 2024'te Portekiz formasıyla oynayan Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı isim olarak kayıtlara geçti.

KUPA CANAVARI

Kariyeri boyunca Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynayan Pepe, sayısız kupa kazanmayı başardı.

İşte Pepe'nin kazandığı kupalar:

PORTO

4 Portekiz Liga Portugal

5 Portekiz Kupası

1 Portekiz Lig Kupası

5 Portekiz Süper Kupası

1 Kıtalararası Kupa

REAL MADRID

3 Şampiyonlar Ligi

2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

3 İspanya La Liga

2 UEFA Süper Kupası

2 İspanya Kupası

3 İspanya Süper Kupası

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI

1 UEFA Uluslar Ligi

1 Avrupa Şampiyonası