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Şaibe iddiası: Dünya Kupası boşuna mı oynanıyor

"Kupa Messi'ye çoktan yazılmış" Pepe'den sonra Ibrahimovic de patladı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:48
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Pepe'den sonra Ibrahimovic de patladı

Şaibe iddiası: Dünya Kupası boşuna mı oynanıyor
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Katar'daki Dünya Kupası için şaibe iddiaları giderek yükselmeye başladı. Bu iddialara göre kupanın Arjantin'e verileceği öncesinden belirlendi.

Portekiz'in tecrübeli oyuncusu Pepe, Fas'a elendikleri maçtan sonra Arjantinli hakem Facundo Tello'yu eleştirirken, "Bu maçta Arjantinli bir hakem olması kabul edilemez. Kalecileri sürekli zaman geçirdi, sadece 8 dakika uzatma verdiler. Bugün gördüklerimden sonra kupayı Arjantin’e verebilirler. Arjantin’in şampiyon olacağına dair elimdeki her şeyle bahse girebilirim" demişti.

Pepe'ye dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic de eklendi.

Zlatan Ibrahimovic, “Bence Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı yazıldı bile ve kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi kupayı kaldıracak, bu çoktan yazılan bir durum olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

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