Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi

New York merkezli aktivist yatırım fonu Elliott Investment Management, gıda ve içecek devi PepsiCo'da 4 milyar dolar değerinde hisse satın aldığını duyurdu. Fon, bu hamleyle şirketin en büyük hissedarlarından biri konumuna geldi.

PİYASA HIZLI TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu açıklamanın ardından PepsiCo hisseleri, New York borsasında %2.9 oranında değer kazanarak 152.88 dolara yükseldi. Hisse senedindeki bu yükseliş, genel piyasa göstergeleri S&P 500 ve Nasdaq'ın düşüşte olduğu bir seansda gerçekleşerek dikkat çekti.

BÜYÜME İÇİN STRATEJİ ÖNERİSİ

Elliott Management, PepsiCo yönetim kuruluna gönderdiği bir mektup ve sunumla, şirketin yaşadığı büyüme yavaşlamasına karşı bir dizi öneri getirdi. Fon, tüketici harcamalarındaki zayıflık ve kıyasıya rekabet nedeniyle zorlanan şirketin, benimseyeceği yeni stratejilerle gelir ve kâr büyümesini hızlandırabileceğini ve hissedarlar için %50'nin üzerinde bir değer artışı sağlayabileceğini öne sürdü. Özellikle, Kuzey Amerika içecek işindeki pazar payı kaybına ve gıda bölümündeki büyümedeki yavaşlamaya dikkat çekildi.

PEPSİCO'DAN YAPICI YANIT

Konuya ilişkin Barron’s’a bir açıklama yapan PepsiCo, hissedarlarla daima aktif ve verimli bir diyalog içinde olduklarını belirterek, Elliott'ın görüşlerini kendi büyüme stratejileri bağlamında inceleyeceklerini ifade etti. Şirket, mevcut planlarının başarıyla uygulanmasının, PepsiCo'nun büyümesini hızlandıracağına ve uzun vadeli hissedar değeri yaratacağına olan güvenini tekrarladı.

Elliott Investment Management, geçen Nisan ayında da Hewlett Packard Enterprise'a 1.5 milyar doların üzerinde yatırım yapmış ve hissedar değerini artırmak için şirketle diyalog kuracağını açıklamıştı.