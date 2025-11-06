Macar çellist Richard Rozsa ile Gökçe Bahar Oytun Duyar'ın "Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde" konseri, Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Müzeden yapılan açıklamaya göre, barok, romantizm, Macar ve Türk halk müziği eserlere yer verilen konser, 29 Kasım'da gerçekleşecek.
İki çellist, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Reinhold Gliere, György Ligeti, Bela Bartok ve Adnan Saygun’un eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.
Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi işbirliğinde hayata geçen konser, Osmanlı diplomasi tarihini resim sanatı aracılığıyla anlatan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin bulunduğu katta yapılacak.
Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilecek.