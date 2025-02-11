Perakende satışlarda beş ayın en düşük seviyesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Perakende satışlarda beş ayın en düşük seviyesi!

TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Perakende satış hacmi ise aralık ayında aylık yüzde 0,4, yıllık 13,5 artış gösterdi. Böylece perakende satış hacmi beş ayın en düşük artışı olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024'ün son ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

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Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,5 arttı.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,4 arttı.

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