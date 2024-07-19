Perdeleri açıkken cinsel içerikli video izlediler. Mahalleli ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Perdeleri açıkken cinsel içerikli video izlediler. Mahalleli ayağa kalktı

İstanbul Pendik’te bir çiftin, evinin perdelerini açarak mahalleliye televizyondan cinsel içerikli film izlettiği iddia edildi. O video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul'da yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Pendik’te bir binada yaşayan çiftin, televizyondan cinsel içerikli videolar açarak, söz konusu videoları mahalleliye de izletmek adına evinin perdelerini de açtığı iddia edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anları, karşı binada oturan bir kadın cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video paylaşan kadın, duruma tepki gösterdi. Videoda "Bilerek camları açıyor. Böyle bir rezillik görülmedi" dedi.

"BİLEREK CAMLARI AÇIYOR ARKADAŞLAR"

Kadın, daha sonra, "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize bakıyor. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" diye konuştu.

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