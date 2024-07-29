Performans düşüklüğü nedeni ile işten atılanlar dikkat. Mahkemeden emsal karar

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Performans düşüklüğü nedeni ile işten atılanlar dikkat. Mahkemeden emsal karar

Ankara'da çalıştığı şirket tarafından "performans düşüklüğü" gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılan bir kadın çalışan açtığı davayı kazandı.

Davaya bakan mahkeme işveren şirketin davacıya 8 aylık brüt ücreti ile yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarından oluşan 450 bin lira ödemesine hükmetti. İşten çıkarma davasındaki bu karar benzer davalar için emsal gösterildi.

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5 yıldır aynı şirkette satış yöneticisi olarak çalışan B.K. işvereni tarafından somut bir kanıt olmadan işten çıkarıldı. B.K. işvereninin kendisine yönelik uygulamasına haksız bularak Ankara 6. İş Mahkemesi'nde dava açarak haklarını istedi.

MAHKEME TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, şirketin performans değerlendirme sisteminde eksiklik bulunduğu, davacıya herhangi bir eğitim verilmediğini vurgulayarak, işten çıkarmanın haksız olduğuna hükmetti. Davayı haklı bulan mahkeme şirketin işten çıkardığı davacıya 8 aylık brüt ücreti ile yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarından oluşan 450 bin lira ödemesine karar verdi.

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B.K.'nin avukatı Senem Yılmazel yaptığı açıklamada, işveren şirketin işten çıkarmalarda objektif kriterler belirlemesi ve işçilere bu kriterleri tebliğ etmesi gerektiğini söyledi. Senem Yılmazel, işverenlerin, işçilerin performanslarını geliştirmek için çeşitli eğitimler gibi bir bir program sunması gerektiğini, aksi halde işten çıkarmanın haksız olacağını vurguladı.

Yılmazel bu kararın performans düşüklüğü gerekçesini kullanan işverenlerin işten çıkarmalarda daha dikkatli davranmasına neden olacağını belirtti.

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