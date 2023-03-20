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Perihan Savaş’tan İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama

İzmir'de bir açılışa katılan Perihan Savaş, konu müzikten açılınca "Arabesk sevmiyorum çok acılı, Antidepresan dinliyorum" dedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:25
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Perihan Savaş’tan arabesk itirafı! İbrahim Tatlıses duymasın

Perihan Savaş’tan İbrahim Tatlıses'i üzecek açıklama
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İzmirli iş kadını Nazo Zeyrek'in İzmir Mavişehir’de hizmete soktuğu Nazo Klinika’nın açılışına Perihan Savaş, Cenk Eren, Aydan Şener ve Ömür Gedik gibi ünlü isimler katıldı. Ömür Gedik, açılış gecesi sahne performansıyla konuklara keyifli anlar yaşattı.

Muhabirler açılışta İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'a "Arabesk müzik dinliyor musunuz" diye sordular. Perihan Savaş "Arabesk müzik çok acılı eski anıları hatırlatıyor. Arabesk hariç her müziği seviyorum. Antidepdepresan dinliyorum" dedi.


 

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