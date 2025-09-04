Perplexity'den PayPal kullanıcılarına müjde

Yapay zekâ tabanlı arama motoru olarak öne çıkan Perplexity, kullanıcı tabanını genişletmek için yeni bir iş birliğine imza attı. Şirket, PayPal müşterilerine yönelik özel bir kampanya kapsamında 12 ay ücretsiz Perplexity Pro kullanım hakkı sunuyor. Kampanya yalnızca yeni kayıt yaptıran ve PayPal hesaplarını hizmete entegre eden kullanıcıları kapsıyor.

12 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ KULLANIM

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, geçerli bir ödeme yöntemi seçerek PayPal hesaplarını Perplexity ile eşleştirmek. Bu işlemin ardından kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden 12 ay boyunca Perplexity Pro’nun tüm özelliklerine erişim sağlayabiliyor. Üstelik aboneliğin hemen iptal edilmesi durumunda dahi, 12 aylık ücretsiz kullanım hakkı korunuyor.

PERPLEXİTY PRO NELER SUNUYOR?

Perplexity Pro, gelişmiş yapay zekâ altyapısıyla kullanıcılara daha detaylı arama sonuçları, kaynaklı yanıtlar ve özelleştirilmiş içerik sunuyor. Özellikle profesyonel kullanıcılar ve yoğun bilgi arayışında olanlar için tasarlanan bu hizmet, son dönemde artan AI tabanlı uygulamalar arasında dikkat çekiyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER KAMPANYALAR YAPILDI

Perplexity, daha önce de farklı kuruluşlarla iş birliklerine giderek benzer ücretsiz erişim kampanyaları düzenlemişti. Özellikle Avrupa’da telekomünikasyon şirketleri üzerinden verilen promosyonlar, şirketin kullanıcı sayısını artırmasına önemli katkı sağlamıştı. PayPal ile yapılan bu yeni anlaşmanın ise küresel ölçekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediği ifade ediliyor.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Kampanyaya katılmak isteyenler, Perplexity’nin resmi internet sitesi üzerinden hesap oluşturup PayPal bağlantısını gerçekleştirebiliyor. Ardından kullanıcılar, aboneliklerini diledikleri zaman iptal etme özgürlüğüne sahip oluyor. Bu sayede ücretsiz kullanım hakkı riske girmeden güvence altına alınıyor.