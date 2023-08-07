Perseid meteor yağmuruna günler kala gökyüzü meraklıları tarafından merak ediliyor. Peki, perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalardır.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.

Perseid meteor yağmuru (Perseidler olarak da bilinir) her yıl temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar aktiftir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmurunun zirve yapmasına sayılı günler kala gökyüzü meraklıları tarih araştırmalarına başladı.

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

Perseid meteor yağmuru, 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak.

Perseid meteor yağmuru olan kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.