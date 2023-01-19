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Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan olaylarda ölü sayısı 53'e yükseldi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:39
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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
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Carabaya eyaletine bağlı Macusani kasabasında sağlık yetkilisi Dr. Ivan Fernandez, protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 2 kişinin hayatını kaybederken bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından göstericiler, polis karakolunu ve mahkeme binasını ateşe verdi.

Macusani Polisi, ateşe verilen karakoldan güvenlik güçlerinin helikopterle ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı, yaralı sayısı 700'ü geçti.

Ombudsman Ofisi verilerine göre, eylemlerde ölen 53 kişiden en az 42'si doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine patlak vermişti.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Karara gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

CASTİLLO'NUN CEZASI ONANMIŞTI

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti. (AA)

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