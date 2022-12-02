﻿Peru'da kuş gribi pelikanları vurdu: 13 bin pelikan öldü

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Peru'da salgının yayılmasını engellemek ve kümes hayvanlarını korumak için alarma geçildi.

Geçen ay en az 13 bin pelikan, kuş gribi yüzünden öldü.

Ölü pelikanlar, başkent Lima başta olmak üzere ülkedeki bazı sahillere vurdu.

Belediye çalışanları, özel kıyafetler ve yüksek güvenlik önlemleriyle pelikanları topladı.

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde sahildeki bazı pelikanların da bitkin oldukları ve yürümekte zorluk çektikleri görüldü.

Peru'nun yanı sıra Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerinde halihazırda kuş gribi vakaları görülürken salgın nedeniyle binlerce hayvan telef oldu.

Kuş gribi tespit edilen hayvanlarla yakın temas kurulması halinde virüsün insanlara da sıçrayabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, kanatlı hayvanları ölen çiftçilere kendilerinin müdahale etmemesi ve durumu ilgili mercilere bildirmeleri uyarısında bulunuyor.