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Mumyayı çalan erkek: O benim kız arkadaşım

Peru’da çantasından çalıntı mumya çıkan erkek, mumyayla aynı odada kaldığını ve onu “kız arkadaşı olarak gördüğünü” söyledi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:57
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Peru’da mumyayı çalan erkek: O benim kız arkadaşım

Mumyayı çalan erkek: O benim kız arkadaşım
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Peru’nun Puno bölgesinde bulunan bir arkeolojik kazı alanında polis, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada hareketlerinden dolayı dikkat çeken bir genci aradı.

Gencin yanındaki termal çantayı açan polis, 1 metre 51 santimetre uzunluğundaki bir mumyayla karşılaştı. 26 yaşında olduğu belirtilen genç, cenin pozisyonda bandajlanmış halde bulunan mumyayla aynı odada kaldığını ve onu “kız arkadaşı olarak gördüğünü” söyledi.

Mumyaya “Juanita” adını veren genç, arkadaşlarına göstermek için çantayı yanında taşıdığını belirtti.

Adı açıklanmayan genç, mumyanın babasına ait olduğunu ifade etti, babasının ise mumyayı nereden aldığını söylemedi. Polis, genci ve yanındaki 2 arkadaşını gözaltına alırken, çantada taşınan mumyayı ise Kültür Bakanlığına teslim etti.

Uzmanlar, mumyanın 600 ila 800 yaşında olduğunu ve bir kadına değil, bir erkeğe ait olduğunu ifade ediyor. Kişinin öldüğü sırada en az 45 yaşında olduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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