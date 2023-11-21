Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı 20 ölü, 6 yaralı

Peru’nun Tayabamba kentinden Lima’ya giden bir otobüs, Cusca kasabasında 300 metrelik uçuruma düştü.

KAYNAK: AA
Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı 20 ölü, 6 yaralı

Kazada 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yağışlar nedeniyle yolların kayganlaştığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ülkenin Tayabamba kentinden başkent Lima'ya giden otobüs, Cusca kasabasında kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 20 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgesel Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle bir süredir araçların yollarda kaydığı ifade edildi.

Soruşturma sürüyor.

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