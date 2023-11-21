Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı 20 ölü, 6 yaralı

Kazada 20 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yağışlar nedeniyle yolların kayganlaştığı belirtildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ülkenin Tayabamba kentinden başkent Lima'ya giden otobüs, Cusca kasabasında kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 20 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgesel Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle bir süredir araçların yollarda kaydığı ifade edildi.
Soruşturma sürüyor.