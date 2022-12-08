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Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:55
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Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı

Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo’nun Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Peru’nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun siyasi kriz sırasında Meksika’ya sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Peru’nun eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Peru Cumhuriyet Kongresi tarafından görevden alındıktan sonra başkent Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’ni arayarak siyasi sığınma talep ettiğini ancak yoldayken tutuklandığını belirtti. Obrador, Castillo’nun kendi ofisini arayarak, telefonunun dinlendiğini ve sığınma talebinde bulunmak üzere gideceği Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’nde kendisine kapının açılmasını rica ettiğini söyledi. Bunun üzerine Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı arayan Obrador, kendisine Meksika’nın sığınma geleneğine uygun bir şekilde Castillo’ya büyükelçilikte kapının açılması talimatı verdiğini ifade etti.

Lima’daki Meksika Büyükelçiliği kuşatıldı
Obrador, Castillo’nun Lima’daki Meksika Büyükelçiliği’ne ulaşmadan gözaltına alındığını belirtirken, o sırada Peru polisinin büyükelçilik binasını kuşattığını ve bazı vatandaşların da polise destek verdiğine dikkat çekti. Obrador ayrıca konuşmasında “Biz Pedro Castillo’nun insan haklarına saygı duyulmasını, gerçek yasalara göre yargılanmasını ve ailesinin korunmasını istiyoruz. Geriye kalan siyasi konuları zaten Dışişleri Bakanlığımız yakından takip edecek” ifadelerini kullandı.

Boluarte, Peru’nun ilk kadın devlet başkanı oldu
Görevden alınan Castillo’nun yerine ise Devlet Başkan Yardımcısı olan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte getirildi. Boluarte, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Peru’da dün Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise 53 yaşındaki solcu Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı almıştı. Peru Devlet Başkanı olarak 17 ay görev yapan ve bu süre boyunca defalarca yolsuzlukla suçlanan Castillo’yu Cumhuriyet Kongresi, daha önce 2 kez daha görevden almak için girişimde bulunmuştu.

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