Pervani’de otomobil şarampole devrildi: Öğretmen öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pervani’de otomobil şarampole devrildi: Öğretmen öldü

Siirt’in Pervani ilçesinde F.E.G isimli sürücü kullandığı otomobil hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Olay yerine gelen ekipler otomobilin içinde bulunan 3 kişiden birinin öldüğü tespit etti. Ölen kişinin köye bir okuyda görev yapan İbrahim Sayın, olduğunu belirledi.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesi Köprüçay mevkiinde meydana geldi. Fatma E.G'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi. İhbarla olay yerine, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki ilçede öğretmen olarak görev yapan İbrahim Sayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Köprüçay köyünde ilkokul öğretmeni olan sürücü Fatma Eda Gürbüz ile Hakim Özer de ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Sayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pervani’de otomobil şarampole devrildi: Öğretmen öldü

Pervani’de otomobil şarampole devrildi: Öğretmen öldü

Pervani’de otomobil şarampole devrildi: Öğretmen öldü

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