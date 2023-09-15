Pervari'de tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Siirt’te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Pervari'de tarım aracı devrildi: 2 yaralı

Kaza, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Palamut köyü yolunda meydana geldi.

Davut K. yönetimindeki pat-pat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, pat pat aracında bulunan Hasan I., ile Selami I., yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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