MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan için ‘örgütü lağvettiğini açıklasın çağrısıyla yeni süreç başlamıştı. Süreçte ilk perde teröristbaşı Öcalan’ın ‘örgütü lağvetme’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahlarını yakmasıyla 2’inci açılım süreci ilerledi.

BAHÇELİ'DEN KOMİSYONA "İMRALI'YA GİTME" ÇAĞRISI

TBMM’de ise açılımın yeni perdesi devam etti. Meclis ayağında kurulan komisyon ise bir çok toplantıya imza attı. Komisyonda ise öneriler gelmeye başladı. En son Bahçeli, komisyonun İmralı’ya gitmesini önermişti. DEM heyeti de komisyonun İmralı’ya gitmesini talep etmişti.

PERVİN BULDAN: 5 KİŞİLİK HEYETİN İMRALI'YA GİTMESİ PLANLANIYOR

Heyette yer alan DEM Partili Pervin Buldan 'Öcalan- komisyon' görüşmesine dair çarpıcı detayları paylaştı. İmralı’ya gitmek için 5 kişilik bir heyetin belirleneceğini belirten Buldan, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Grubu bulunmayan partilerden gitmek isteyen var mı bu konuda bir netlik yok” dedi.

"KURTULMUŞ LİSTEDE YOK"

Buldan'ın açıklamasının ardından 5 kişilik heyette kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimaline ise Buldan, “Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey hiç gündem olmadı, Öcalan da bunu ifade etmedi” ifadelerini kullandı.