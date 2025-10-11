MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan süreç son olarak Meclis komisyonunda devam ediyor.

Ancak süreçte sadece terör örgütü PKK fesih kararı aldı. PKK’nın Suriye’deki yan kolu SDG dahil olmamıştı. SDG ise Öcalan’a geçtiğimiz günlerde gönderdiği mektupta “silahları bırakmıyoruz” demişti. Ayrıca SDG yönetiminin elebaşısı Mazlum Abdi'nin ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile verdiği fotoğrafta arkada Hatay ili Suriye'ye eklenmişti.

BAHÇELİ'DEN ÖCALAN'A "SDG" ÇAĞRISI

SDG gerilimine ise süreci başlatan Bahçeli tarafından Meclis’in ilk grup toplantısında "Komisyon İmralı'ya gitmeli, Öcalan SDG'ye çağrıda bulunmalı” şeklinde yeni bir çağrı geldi. Bahçeli daha öncede SDG’yi eleştirerek, "ağırdan almakla" suçlamıştı. Bu gruplara Bahçeli, "gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir" demişti.

"SURİYE’DEKİ SÜRECİN TÜRKİYE’DEKİ YÜRÜYEN SÜRECİN ÖNÜNE SET OLARAK KONULMASI YANLIŞTIR"

DEM ise süreçteki ‘SDG’ çatlağına dair ilk kez bir açıklamada bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nefes’e verdiği röportajda Suriye tarafının başka bir ülke olduğunu belirterek, “Orada farklı güçler, farklı dinamikler var. Türkiye, kendi sorununu çözerek ancak orada yapıcı bir rol oynayabilir. Suriye’deki sürecin Türkiye’deki yürüyen sürecin önüne set olarak konulması yanlıştır. O insanların buradaki çözüm süreciyle ne ilgisi var? Suriye’de ayrı bir yönetim var. Orada sadece Kürt yok. Tüm dengelerin saniyeler içinde değişeceği bir yerde silah bırakırsa güvenliğini kim sağlayacak? Garantisini kim verecek?” dedi.