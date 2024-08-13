Pes dedirten hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pes dedirten hırsızlık

Bursa’da park halindeki bir aracın camının açık olmasından yaralanan şahıs, camdan eğilerek aracın içindeki cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14:00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı 3. Onur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine aracını park eden bir kişi camları açık bıraktı.

Bu sırada cadde üzerinde yürüyen genç, aracın camının açık bırakıldığını fark etti. Sürücünün uzaklaştığından emin olan şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra aracın yanına yanaşarak içinde bırakılan cep telefonunu aldı.

Hırsızlık anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, sakin hareketleri ile dikkat çeken hırsızın arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görünüyor.

Araç sürücüsü ise geri döndüğünde telefonun bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Bölgedeki kameraları inceleyen sürücü ihbarda bulundu. Polis ekipleri araçtan telefonu alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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