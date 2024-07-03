‘Pes’ dedirten hırsızlık! El arabasıyla motosiklet çaldılar

Fatih, Kumkapı'da Y.B.'nin sahibi olduğu bir motosiklet, park edildiği yerden çalındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucu, hırsızlık anının güvenlik kameralarına kaydedildiği belirlendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, çöp toplayan şüphelilerden birinin yüzünde maske bulunduğu ve sokaklarda dolaştıktan sonra park halindeki motosiklete yaklaştığı görülüyor.

Şüpheliler, motosikleti el arabasına yükledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Kaçış anları ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınıyor.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nin başlattığı soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin önceden iki suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ettiği öğrenildi.