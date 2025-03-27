‘Pes’ dedirtti! 6 yaşındaki çocuğun skuterini çaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sultangazi’de bir hırsız evinin önünde skuterle oynayan 6 yaşında bir çocukla bir süre konuştu, daha sonra çocuğun skuterini alarak kaçtı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesinde meydana geldi. 6 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, skuteriyle evinin kapısının önünde oynadığı sırada yanına bir kişi yaklaştı. Şüpheli, bir süre çocukla sohbet ettii. Ardından da çocuğun skuterini alarak olay yerinden kaçtı.

Küçük çocuk skuterinin çalınması üzerine ailesine haber verdi. Çocuğun ailesi güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Skuterin şüpheli tarafından çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Pes’ dedirtti! 6 yaşındaki çocuğun skuterini çaldı

‘Pes’ dedirtti! 6 yaşındaki çocuğun skuterini çaldı

‘Pes’ dedirtti! 6 yaşındaki çocuğun skuterini çaldı

‘Pes’ dedirtti! 6 yaşındaki çocuğun skuterini çaldı

‘Pes’ dedirtti! 6 yaşındaki çocuğun skuterini çaldı

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