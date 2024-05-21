Peş peşe acı haberler geldi: 4 işçi feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Peş peşe acı haberler geldi: 4 işçi feci şekilde can verdi
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında, yapım aşamasındaki kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Ankara'da da üzerlerine inşaat kalıbı düşen 2 işçi öldü.

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir demir çelik fabrikasında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Saat 16.00 sıralarında gerçekleşen fabrikanın kireç üretim tesisindeki kaza sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızla müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay esnasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

BİR ACI HABER DE ANKARA'DAN GELDİ

Öte yandan Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bahçekapı Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında, vinç halatına bağlı tahta kalıp parçası işçiler Vefa Küçükşahin ve Sıddık Küçükşahin'in üstüne düştü.

Baba ve oğul olan iki işçi hayatını kaybederken, olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

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