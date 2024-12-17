Peş peşe final yapan diziler o oyuncuları gerdi! Başroller ücretlerine indirim yaptı

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili gibi birinden başarılı oyuncuların rol aldığı Sandık Kokusu’nda beklenmedik bir iddia gündeme geldi.

FİNAL YAPAN DİZİLER SANDIK KOKUSU’NU GERDİ

Bu sene peş peşe final yapan dizi haberleri Sandık Kokusu oyuncularını endişelendirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrol oyuncuları dizinin devam etmesi için şaşırtan bir karar aldı.

ÜCRETLERDE YÜZDE 15 İNDİRİM YAPILMASI PLANLANIYOR

Sandık Kokusu başrol oyuncularının ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılmasını kabul ettiği kulislerde dolaşıyor.

50. bölümün ardından izlenme rekorları çok düşmezse dizinin 2. sezonu tamamlaması planlanıyor.