Peskov: ABD'nin Ukrayna konusundaki yaklaşımı dengeyi sağlıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısına "hayır" oyu vermesine ilişkin Peskov, "ABD'nin daha dengeli bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Bu Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlere gerçekten yardımcı oluyor. Böyle dengeli bir yaklaşım, çözüme katkıda bulunma isteğinin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna'daki yaklaşımından söz ederek, "Brüksel ve Kiev'den yapılan açıklamalar, henüz denge konusunda sinyal vermiyor. Ancak Avrupalılar ve Amerikalılar arasındaki temaslar sonucunda Avrupa dengeye doğru yönelebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD liderlerinin, diyaloğun yeniden tesis edilmesi konusunda siyasi irade gösterdiğini vurgulayan Peskov, "İlk başta ikili ilişkilerdeki sorunlar çözülecek. Bundan sonra gündemde Ukrayna krizinin çözümü var. Bunun ardından ancak ekonomi ve ticaret alanındaki projelerin ele alınmasına sıra gelecek. Bunun için imkan var" dedi.

Peskov, Suriye yönetimiyle temaslarını sürdürdüklerini de söyleyerek, "Çalışma süreci devam ediyor" açıklamasında bulundu.